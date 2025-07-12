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В Челябинске у наркокурьера изъяли 91 сверток с героином и метадоном

В Челябинске у наркокурьера изъяли 91 сверток с героином и метадоном, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

Все произошло в Металлургическом районе.

Задержание провели оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД. Силовую поддержку им оказывали бойцы СОБР Росгвардии.

При личном досмотре у мужчины изъяли 67 свертков с наркотиками, которые он планировал распространять через так называемые закладки.

«Злоумышленник 1987 года рождения признался, что уже успел спрятать часть партии в лесополосе. Полицейские нашли еще 24 свертка», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

При обыске в квартире челябинца стражи порядка обнаружили еще около 200 граммов героина, 30 граммов метадона, а также весы и упаковочные материалы.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.