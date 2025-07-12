В Челябинске у наркокурьера изъяли 91 сверток с героином и метадоном

Все произошло в Металлургическом районе.
Задержание провели оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка МВД. Силовую поддержку им оказывали бойцы СОБР Росгвардии.
При личном досмотре у мужчины изъяли 67 свертков с наркотиками, которые он планировал распространять через так называемые закладки.
«Злоумышленник 1987 года рождения признался, что уже успел спрятать часть партии в лесополосе. Полицейские нашли еще 24 свертка», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.
При обыске в квартире челябинца стражи порядка обнаружили еще около 200 граммов героина, 30 граммов метадона, а также весы и упаковочные материалы.
Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.