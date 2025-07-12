Вскрылись неожиданные детали о водителе, сбившем пешеходов на Бережковской набережной

В ГУ МВД по Москве сообщили, что полиция нашла машину, которая накануне вечером у дома 1 на Бережковской набережной пролетела на красный сигнал светофора, сбила людей на пешеходном переходе и скрылась.
В полиции говорят, что за рулем находился студент 2001 года рождения и что он признал вину.
«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — передает РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.
Столичная прокуратура опубликовала фотографию установленного автомобиля. Это китайский электрический седан бизнес-класса HiPhi Z. По данным прокуратуры, в салоне машины находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.
В тоже время Телеграм-канал Mash сообщает, что машина принадлежит бизнес-вумен, которая владеет рестораном в Москве. В ДТП она не виновата, но сожалеет о случившемся и готова компенсировать ущерб пострадавшим людям.
По данным журналистов, за рулем могла сидеть девушка — супруга сына владелицы авто, а вину взял на себя сын бизнес-леди, утверждая, что машиной управлял именно он.
Также канал сообщает, что через несколько минут после аварии машина возвращалась на место ДТП, видимо, чтобы оценить последствия. Автомобиль снова попал на уличные камеры.
Следствие установит все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, пострадали 5 человек, в том числе дети.