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Мужчина решил отдохнуть, сев посреди дороги, и попал под колёса иномарки в Красноярске

Трагедия произошла утром в Красноярске — водитель Hyundai Solaris совершил наезд на мужчину, который сидел прямо на проезжей части. Пострадавший скончался до прибытия медиков. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

Источник: Life.ru

Машина насмерть сбила мужчину, который сидел на проезжей части в Красноярске. Видео © Telegram / 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 63-летний водитель Hyundai ехал по улице Октябрьская в сторону улицы Краснодарская. В какой-то момент он не заметил 35-летнего мужчину, который по неизвестной причине находился в сидячем положении на проезжей части, и сбил его. От удара пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.

Это уже второе смертельное ДТП в Красноярском крае за последние дни. Ранее, 9 июля, в Назарово 16-летний подросток без прав и в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, в которой погибла девушка его возраста. Ещё четверо подростков получили травмы. Машина ВАЗ 2115, которой он управлял, вылетела в кювет.