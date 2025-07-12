Мужчина решил отдохнуть, сев посреди дороги, и попал под колёса иномарки в Красноярске

Машина насмерть сбила мужчину, который сидел на проезжей части в Красноярске. Видео © Telegram / 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 63-летний водитель Hyundai ехал по улице Октябрьская в сторону улицы Краснодарская. В какой-то момент он не заметил 35-летнего мужчину, который по неизвестной причине находился в сидячем положении на проезжей части, и сбил его. От удара пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.
Это уже второе смертельное ДТП в Красноярском крае за последние дни. Ранее, 9 июля, в Назарово 16-летний подросток без прав и в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию, в которой погибла девушка его возраста. Ещё четверо подростков получили травмы. Машина ВАЗ 2115, которой он управлял, вылетела в кювет.