Мужчина решил отдохнуть, сев посреди дороги, и попал под колёса иномарки в Красноярске

По предварительным данным, 63-летний водитель Hyundai ехал по улице Октябрьская в сторону улицы Краснодарская. В какой-то момент он не заметил 35-летнего мужчину, который по неизвестной причине находился в сидячем положении на проезжей части, и сбил его. От удара пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.