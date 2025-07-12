В Братске пожарные остановили распространение огня на жилые постройки

В Братске на улице Нижней загорелся гараж, пламя с которого перешло на кровлю дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— О пожаре в службу спасения сообщили соседи. Пожилой хозяин и его супруга пытались самостоятельно потушить огонь, но у них этого не получилось, — пояснили в пресс-службе ведомства.
14 спасатели за 20 минут потушили открытое пламя с помощью четырех единиц техники. Оно затронули 107 квадратных метров. К счастью, огонь не перешёл на соседние постройки.
Дознаватели МЧС установили, что предварительной причиной пожара, стало короткое замыкание в электрощите гаража.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что жителям Забайкалья, которые пострадали от паводка, выплатят более 14 млн рублей.