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В Братске пожарные остановили распространение огня на жилые постройки

Загорелся гараж, пламя с него перешло на кровлю дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске на улице Нижней загорелся гараж, пламя с которого перешло на кровлю дома. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— О пожаре в службу спасения сообщили соседи. Пожилой хозяин и его супруга пытались самостоятельно потушить огонь, но у них этого не получилось, — пояснили в пресс-службе ведомства.

14 спасатели за 20 минут потушили открытое пламя с помощью четырех единиц техники. Оно затронули 107 квадратных метров. К счастью, огонь не перешёл на соседние постройки.

Дознаватели МЧС установили, что предварительной причиной пожара, стало короткое замыкание в электрощите гаража.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что жителям Забайкалья, которые пострадали от паводка, выплатят более 14 млн рублей.