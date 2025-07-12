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Уголовное дело возбудили против водителя, наехавшего на пешеходов в Москве

Против мужчины, наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной, возбудили уголовное дело. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в пресс-службе МВД России.

Против мужчины, наехавшего на пешеходов на Бережковской набережной, возбудили уголовное дело. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в пресс-службе МВД России.

— По данному факту следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 23-летний водитель автомашины задержан, — передает сайт МВД России.

О происшествии стало известно 11 июля. Согласно данным столичного департамента здравоохранения, в результате ДТП пострадали пять человек, из них двое — дети в возрасте 8−10 лет.

Позже полицейские задержали водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной и скрылся с места ДТП.

Столичный депздрав уточнил, что в аварии пострадали пять человек. Двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.

Опубликованы кадры с места ДТП на Бережковской набережной.