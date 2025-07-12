Московский сисадмин попал почти на 20 млн из-за партнёра Коломойского*

При этом сам Рябоконь, как выяснилось, умер от онкологического заболевания около года назад, а его компания объявлена банкротом. Теперь у Шоричева нет ключевого свидетеля, который мог бы подтвердить, что он был лишь формальной фигурой в чужой схеме. По информации телеграм-канала, Рябоконь ранее выступал в качестве подставного лица в схемах по выводу средств украинского олигарха через офшоры, в частности, через кипрскую Galermos Trading Limited.