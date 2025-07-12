ВСУ атаковали беспилотниками семь регионов России: карта ударов БПЛА на утро 12 июля

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью.
В ночь на 12 июля ВСУ атаковали семь российских регионов 33 беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. В ряде областей, включая Тульскую и Пензенскую, был объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы атаки БПЛА.
Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов было перехвачено в Брянской области — там системы ПВО уничтожили 16 аппаратов. Кроме того, пять беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, четыре — в Крыму, три — в Ростовской области, два — в Курской области, по одному — в Воронежской области, Краснодарском крае и над Азовским морем. Карта ударов беспилотников — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Воронежская область.
Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что ночью в пригороде Воронежа средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотник. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Режим тревоги в регионе не объявлялся.
Тульская область.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил жителям региона о введении режима опасности из-за угрозы атаки беспилотников и призвал сохранять спокойствие. Однако спустя 20 минут опасность атаки БПЛА была снята.
Ростовская область.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили в Миллеровском районе вражеский беспилотник. Всего над регионом было сбито три БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Пензенская область.
В Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность», в связи с чем была временно ограничена работа мобильного интернета. Для экстренной связи жители региона могли позвонить по номеру 112. Спустя полчаса режим был отменен.
Саратовская область.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о возможной угрозе со стороны БПЛА. По его словам, в отдельных районах могли сработать системы оповещения. Все экстренные службы были приведены в полную готовность.
Брянская область.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 16 вражеских беспилотников самолетного типа над регионом. Жертв и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.