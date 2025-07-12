ВСУ атаковали беспилотниками семь регионов России: карта ударов БПЛА на утро 12 июля

Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов было перехвачено в Брянской области — там системы ПВО уничтожили 16 аппаратов. Кроме того, пять беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, четыре — в Крыму, три — в Ростовской области, два — в Курской области, по одному — в Воронежской области, Краснодарском крае и над Азовским морем. Карта ударов беспилотников — в материале URA.RU.