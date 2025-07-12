По факту ДТП с электрокаром в Москве завели уголовное дело

ДТП произошла вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве: кроссовер сбил группу пешеходов, пересекавших проезжую часть. В результате инцидента травмы получили пять человек, среди которых двое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Как сообщили в прокуратуре Москвы, водитель автомобиля пересек регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, после чего покинул место аварии.