По факту ДТП с электрокаром в Москве завели уголовное дело

По факту аварии возбуждено дело.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором иномарка сбила пять человек на Бережковской набережной вечером 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Москве и области за один вечер случилась серия кошмарных ДТП: кадры с мест событий.
«По данному факту … возбуждено уголовное дело… 23-летний водитель автомашины задержан», — уточнили в пресс-службе ведомства. Слова передает ТАСС.
За рулем автомобиля HiPhi находился молодой человек, который после ДТП попытался скрыться и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В результате аварии пострадали пятеро, среди которых двое детей.
По сведениям департамента здравоохранения Москвы, детей госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а троих взрослых доставили в городские больницы — ГКБ № 67, Боткинскую и Первую градскую. Два взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
ДТП произошла вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве: кроссовер сбил группу пешеходов, пересекавших проезжую часть. В результате инцидента травмы получили пять человек, среди которых двое детей в возрасте от 8 до 10 лет. Как сообщили в прокуратуре Москвы, водитель автомобиля пересек регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, после чего покинул место аварии.