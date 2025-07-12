Сбившему пешеходов в Москве водителю грозит до семи лет лишения свободы

Сбившему пешеходов на Бережковской набережной водителю грозит до семи лет лишения свободы. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в пресс-службе МВД России.
Сообщается, что по части 2 статьи 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с возможным запретом на определенные должности или деятельность до трех лет, либо лишение свободы от трех до семи лет с таким же запретом.
Также за электрокаром, который наехал на пешеходов в столице, значатся два неоплаченных штрафа на сумму 1 125 рублей за превышение скорости. Оба нарушения были совершены вечером 4 июля, передает ТАСС.
О происшествии стало известно 11 июля. Согласно данным столичного департамента здравоохранения, в результате ДТП пострадали пять человек, из них двое — дети в возрасте 8−10 лет. Также были опубликованы кадры с места аварии.
Позже полицейские задержали водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной и скрылся с места ДТП. Возбуждено уголовное дело.
Столичный депздрав уточнил, что в аварии пострадали пять человек. Двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.