Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбившему пешеходов в Москве водителю грозит до семи лет лишения свободы

Сбившему пешеходов на Бережковской набережной водителю грозит до семи лет лишения свободы. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в пресс-службе МВД России.

Сбившему пешеходов на Бережковской набережной водителю грозит до семи лет лишения свободы. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в пресс-службе МВД России.

Сообщается, что по части 2 статьи 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с возможным запретом на определенные должности или деятельность до трех лет, либо лишение свободы от трех до семи лет с таким же запретом.

Также за электрокаром, который наехал на пешеходов в столице, значатся два неоплаченных штрафа на сумму 1 125 рублей за превышение скорости. Оба нарушения были совершены вечером 4 июля, передает ТАСС.

О происшествии стало известно 11 июля. Согласно данным столичного департамента здравоохранения, в результате ДТП пострадали пять человек, из них двое — дети в возрасте 8−10 лет. Также были опубликованы кадры с места аварии.

Позже полицейские задержали водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной и скрылся с места ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Столичный депздрав уточнил, что в аварии пострадали пять человек. Двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.