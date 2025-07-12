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По факт ДТП на Бережковской набережной Москвы возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после того, как водитель иномарки сбил пяти человек на Бережковской набережной и скрылся с места происшествия, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел вечером 11 июля. 23-летний водитель электрокара проехал на красный свет и сбил пешеходов. Позже его задержали. Дело возбуждено по части 2 статьи 264 УК РФ. Водитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Среди пострадавших двое детей, которых доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Троих взрослых госпитализировали в различные больницы. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, включая детей, — в состоянии средней степени тяжести.