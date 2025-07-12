РФ создаст монумент в память о погибших за Курскую область бойцах КНДР

Лавров выразил надежду, что строительство памятника начнется уже в ближайшее время.
Россия и КНДР договорились установить памятник бойцам Корейской народной армии, погибшим при освобождении Курской области во время Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Будет создан соответствующий монумент. И также планируется увековечить память о нашем боевом братстве в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Его слова приводит ТАСС.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин поблагодарил КНДР за помощь в защите Курской области: как корейцы помогли РФ выбить ВСУ.
Он выразил надежду, что подготовка и строительство памятника начнутся в ближайшее время. Ожидается, что проект станет символом исторического сотрудничества и укрепления связей между двумя странами.
Накануне Лавров прибыл в северокорейский Вонсан для второго раунда переговоров с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи. Сегодня, 12 июля, стороны обсудили военно-политическое сотрудничество, включая участие северокорейских военных в освобождении Курской области, а также развитие туризма. Чхве Сон Хи подчеркнула, что КНДР полностью поддерживает Россию в вопросах территориальной целостности.
Российские войска полностью освободили Курскую область от ВСУ 26 апреля 2025 года. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил вклад КНДР в разгром украинских войск на данном направлении. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также поблагодарил подразделения Корейской народной армии за участие в операции, подчеркнув, что их подвиг не будет забыт. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что солдаты КНДР защищали Курскую область как свою Родину, передает MK.RU.