Российские войска полностью освободили Курскую область от ВСУ 26 апреля 2025 года. Тогда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил вклад КНДР в разгром украинских войск на данном направлении. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, также поблагодарил подразделения Корейской народной армии за участие в операции, подчеркнув, что их подвиг не будет забыт. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что солдаты КНДР защищали Курскую область как свою Родину, передает MK.RU.