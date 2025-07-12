Прокуратура подтвердила задержание 23-летнего виновника ДТП на Бережковской набережной

Прокуратура Москвы подтвердила, что за рулем автомобиля HiPhi Z, который сбил пешеходов на Бережковской набережной накануне вечером, находился 23-летний мужчина. «Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — подчеркивается в заявлении в Телеграм-канале надзорного ведомства.
Также сообщается, что молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Прокуратура считает, что действия подозреваемого могут быть квалифицированы, как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причнение тяжкого вреда здоровью и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.
В ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение, также будет решен вопрос с выбором ему меры пресечения.
«За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.