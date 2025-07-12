Прокуратура подтвердила задержание 23-летнего виновника ДТП на Бережковской набережной

Прокуратура Москвы подтвердила, что за рулем автомобиля HiPhi Z, который сбил пешеходов на Бережковской набережной накануне вечером, находился 23-летний мужчина. «Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — подчеркивается в заявлении в Телеграм-канале надзорного ведомства.