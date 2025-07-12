Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омского начальника отдела УЭБ и ПК проверяет собственная служба безопасности

В УМВД по Омской области подтвердили факт задержания высокопоставленного полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД по Омской области подтвердили факт задержания высокопоставленного сотрудника УЭБ и ПК. Правда, без указания имени. Начальник отдела в обмен на взятки крышевал нелегальные казино и они продолжали спокойно работать.

Как мы сообщали ранее, речь идет о начальнике шестого отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Вячеславе Ильине. Расследование ведет Пятый отдел СКР.

Как рассказали в полиции, сотрудник УЭБ отстранен от исполнения служебных обязанностей. Оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Омской области проводят служебную проверку. Если вина Ильина подтвердится, из органов он будет уволен.