Омского начальника отдела УЭБ и ПК проверяет собственная служба безопасности

В УМВД по Омской области подтвердили факт задержания высокопоставленного сотрудника УЭБ и ПК. Правда, без указания имени. Начальник отдела в обмен на взятки крышевал нелегальные казино и они продолжали спокойно работать.
Как мы сообщали ранее, речь идет о начальнике шестого отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Вячеславе Ильине. Расследование ведет Пятый отдел СКР.
Как рассказали в полиции, сотрудник УЭБ отстранен от исполнения служебных обязанностей. Оперативники подразделения собственной безопасности УМВД России по Омской области проводят служебную проверку. Если вина Ильина подтвердится, из органов он будет уволен.