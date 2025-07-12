Лавров отреагировал на планы Запада создать штаб для защиты Украины

Лавров заявил, что Москва не воспринимает всерьез попытки Запада защитить Украину.
Россия не воспринимает всерьез инициативы западных стран по созданию многонационального штаба для защиты Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы этим особо не интересуемся. Но, к сожалению, об этом слишком много кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Мы разные фантазии, выдвигаемые теми, кто хочет как-то посверкать на международной арене, всерьез не принимаем и не собираемся обсуждать», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Его слова приводит ТАСС.
Ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании сообщили о планах создать штаб «коалиции желающих» для помощи Украине. Согласно заявлению, штаб разместят в Париже под руководством Великобритании и Франции, а через год его переведут в Лондон. Новая структура будет координировать военную поддержку Киеву и распределять ресурсы между странами-участниками.
Россия же неоднократно выражала несогласие с военным присутствием западных стран на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва считает размещение НАТО на украинской территории недопустимым.