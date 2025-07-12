Лавров отреагировал на планы Запада создать штаб для защиты Украины

«Мы этим особо не интересуемся. Но, к сожалению, об этом слишком много кричат, так что пропускать мимо ушей не получается. Мы разные фантазии, выдвигаемые теми, кто хочет как-то посверкать на международной арене, всерьез не принимаем и не собираемся обсуждать», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. Его слова приводит ТАСС.