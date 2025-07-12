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Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь человек, из них четверо детей, во время прогулки в горах над Ялтой застряли на крутом скальном склоне. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Трое взрослых и четверо несовершеннолетних во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы оказались на труднодоступном горном участке. Необходима была помощь спасателей. Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда “КРЫМ-СПАС” обнаружили людей на крутом скальном склоне», — сказано в сообщении.

В медпомощи туристы не нуждались. С использованием альпинистского снаряжения их эвакуировали в безопасное место, уточнили спасатели.

Ранее шесть специалистов Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» с Долгоруковской яйлы эвакуировали туристку с травмой.