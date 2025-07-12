В Уфе водитель BMW госпитализирован после аварии с участием трех машин

В Уфе на улице Перспективной произошла авария с участием трех автомобилей. Столкнулись BMW и ВАЗ 2111. ДТП произошло в момент, когда BMW, движущийся со стороны Шакши в сторону города, не смог остановиться и врезался в стоящий впереди автомобиль.
По информации Госавтоинспекции Башкирии, после первого удара ВАЗ столкнулся с находящимся перед ним УАЗом Патриот. Этот инцидент стал настоящим испытанием для всех участников дорожного движения. Водитель BMW получил телесные повреждения и был экстренно доставлен в больницу. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.
Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка всех обстоятельств аварии, чтобы выяснить причины и детали произошедшего.