Вызывающий осадки самолет задействуют для тушения пожаров в Приангарье

Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», вызывающий искусственные осадки, задействуют для тушения лесных пожаров в Иркутской области. Решение принято из-за непростой лесопожарной обстановки в регионе. К работам планируется приступить 13 июля при наличии ресурсной облачности. Техника будет задействована в северных районах региона, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), на сегодняшний день в области действует 16 лесных пожаров на площади 96,04 га. В Усольском районе — четыре, в Нижнеилимском и Усть-Удинском районе — по три, в Нижнеудинском и Чунском районе — по два, в Нижнеудинском и Чунском районах по одному. В тушении принимают участие 294 сотрудника лесопожарных формирований и 40 единиц наземной техники. Пять пожаров на 12,73 га потушено.
«Для нас крайне важно не допустить распространение огня. Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда было зарегистрировано 457 пожаров, площадь возгораний — около 22,2 тысячи га. На аналогичную дату в прошлом году фиксировали 624 пожара, на площади 133,3 тысячи га», — сообщил Игорь Кобзев.
Ранее агентство сообщало, что с 11 июля в Иркутской области запрещено посещать леса при 4 и 5 классах пожарной опасности. Игорь Кобзев подчеркнул, что это «вынужденная, но эффективная и необходимая» мера для защиты природы региона.