Вызывающий осадки самолет задействуют для тушения пожаров в Приангарье

Как сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), на сегодняшний день в области действует 16 лесных пожаров на площади 96,04 га. В Усольском районе — четыре, в Нижнеилимском и Усть-Удинском районе — по три, в Нижнеудинском и Чунском районе — по два, в Нижнеудинском и Чунском районах по одному. В тушении принимают участие 294 сотрудника лесопожарных формирований и 40 единиц наземной техники. Пять пожаров на 12,73 га потушено.