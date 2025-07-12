Милиция Могилева задержала 74-летнего серийного велосипедного вора

В Могилеве, как сообщили правоохранители, задержали серийного велосипедного вора. Некоторое время назад в милицию с заявлением обратилась 48-летняя жительница Могилева. Она указала, что кто-то украл ее достаточно дорогостоящий велосипед, который она оставила около одного из домов на улице Подгорной.