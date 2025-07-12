Милиция Могилева задержала 74-летнего серийного велосипедного вора

В Могилеве, как сообщили правоохранители, задержали серийного велосипедного вора. Некоторое время назад в милицию с заявлением обратилась 48-летняя жительница Могилева. Она указала, что кто-то украл ее достаточно дорогостоящий велосипед, который она оставила около одного из домов на улице Подгорной.
— Сыщики установили, что чужое имущество забрал 74-летний могилевчанин, который обратил внимание на стоящее без присмотра средство передвижения, — сообщили правоохранители.
Фигурант просто обрезал трос, срезал прикрепленную спереди корзину для вещей и украл велосипед, планируя впоследствии кататься на нем по своим делам.
В ходе разбирательств стало известно, что это уже не первый такой его поступок: до этого он присвоил еще один двухколесный транспорт, который владелица оставила на улице Пионерской.
Оба велосипеда уже возвращены своим владелицам. В отношении 74-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.