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Полицейские задержали в Петербурге иностранца с килограммом наркотиков

Сотрудники правопорядка задержали 35-летнего гражданина одного из сопредельных государств, которого заподозрили в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В ходе досмотра у иностранца изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилась 131 таблетка неизвестного вещества, резиновую перчатку с кокаином внутри общей массой 34,05 грамма, сверток с амфетамином, три смартфона и электронные весы. По месту проживания злоумышленника также нашли пластиковую банку с марихуаной весом 7,75 грамма и банковские карты.

Вскоре выяснилось, что это далеко не весь список запрещенных веществ. Оставшуюся часть наркотиков задержанный хранил в квартире дома 19−1 по Дальневосточному проспекту. Там обнаружили почти 1 кг меткатинона. Все изъятое направили на экспертизу. Возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого поместили под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики задержали в городе на Неве гражданина Эквадора при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков. У иностранца изъяли 23 кг кокаина, который был расфасован по 23 брикетам.