Полицейские задержали в Петербурге иностранца с килограммом наркотиков

Вскоре выяснилось, что это далеко не весь список запрещенных веществ. Оставшуюся часть наркотиков задержанный хранил в квартире дома 19−1 по Дальневосточному проспекту. Там обнаружили почти 1 кг меткатинона. Все изъятое направили на экспертизу. Возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого поместили под стражу.