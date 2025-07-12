Появились подробности задержания и ареста начальника отдела УЭБ и ПК Ильина

Как рассказали в ведомствах, высокопоставленного полицейского взяли с поличным. По версии следствия, вечером 9 июля в автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Ватутина, он получил от посредника — знакомого предпринимателя — 200 тысяч рублей. Эта сумма была лишь частью взятки, предназначенной за оказание содействия и покровительства нелегальному казино. В целом же Ильин должен был получить за это 1,2 млн.