Появились подробности задержания и ареста начальника отдела УЭБ и ПК Ильина

В прокуратуре и СУ СКР по Омской области раскрыли подробности задержания и ареста высокопоставленного омского полицейского — начальника одного из отделов УЭБ и ПК УМВД по Омской области. Как сообщалось ранее, речь идет о начальнике шестого отдела Вячеславе Ильине, его подозревают в получении взятки за крышевание подпольного казино.
Как рассказали в ведомствах, высокопоставленного полицейского взяли с поличным. По версии следствия, вечером 9 июля в автомобиле, припаркованном у одного из домов по улице Ватутина, он получил от посредника — знакомого предпринимателя — 200 тысяч рублей. Эта сумма была лишь частью взятки, предназначенной за оказание содействия и покровительства нелегальному казино. В целом же Ильин должен был получить за это 1,2 млн.
После получения денег полицейского и посредника задержали оперативники УФСБ по Омской области. По ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, суд отправил высокопоставленного полицейского под стражу. Посреднику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ход расследования уголовного дела на контроле у прокуратуры.