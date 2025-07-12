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Пожар произошел на предприятии в Бобруйске: эвакуированы три человека

По прибытии на место происшествия, пожарные установили, что огонь разгорелся в помещении для бытовых нужд на первом этаже здания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Возгорание произошло в административно-бытовом здании одного из предприятий Бобруйска в пятницу, 12 июля, сообщили в МЧС Беларуси.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно установили, что очаг возгорания находится в бытовом помещении, расположенном на первом этаже здания. Густой дым быстро распространялся по помещениям, что потребовало немедленной эвакуации персонала.

«В ходе проведения разведки спасатели на первом и втором этажах обнаружили и эвакуировали трех человек», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент специалисты устанавливают причины, вызвавшие возгорание, а также выясняют обстоятельства произошедшего.

Для ликвидации пожара и проведения необходимых работ на месте работало 11 единиц специализированной техники.