Пожар произошел на предприятии в Бобруйске: эвакуированы три человека

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Возгорание произошло в административно-бытовом здании одного из предприятий Бобруйска в пятницу, 12 июля, сообщили в МЧС Беларуси.
Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно установили, что очаг возгорания находится в бытовом помещении, расположенном на первом этаже здания. Густой дым быстро распространялся по помещениям, что потребовало немедленной эвакуации персонала.
«В ходе проведения разведки спасатели на первом и втором этажах обнаружили и эвакуировали трех человек», — сообщили в ведомстве.
Как сообщили в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент специалисты устанавливают причины, вызвавшие возгорание, а также выясняют обстоятельства произошедшего.
Для ликвидации пожара и проведения необходимых работ на месте работало 11 единиц специализированной техники.