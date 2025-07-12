Самарец перевел лжеброкеру 1,5 млн рублей

и следуя инструкции злоумышленника перевел на предложенный счет — денежные средства в размере 1, 5 млн рублей. Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, так же как и связаться с «брокером». Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.