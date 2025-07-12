Иномарка задавила насмерть мужчину, сидевшего на проезжей части в Красноярске

Смертельное ДТП с зарегистрировали в Красноярске утром 12 июля. По предварительным данным УМВД, 63-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь от улицы Октябрьской к Краснодарской, наехал на 35-летнего мужчину.
Пешеход сидел на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте до прибытия медиков. В локации происшествия отработали сотрудники следственно-оперативной группы и ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее портал kras.mk.ru сообщил о гибели мужчины, который не смог выбраться из реки Чулым.