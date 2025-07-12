Под Красноярском в пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла накануне, 11 июля, в поселке Емельяново. По данным ГУ МЧС России, там загорелся дом, огонь повредил стены и кровлю на площади 60 квадратных метров. На тушение привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Предварительные причины ЧП — неосторожное обращение с огнем.