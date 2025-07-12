В Самарской области в кювете оказались «Приора» и «Ока», трое в больнице

Сегодня утром, 12 июля 2025 года, в посёлке Гаркино Приволжского района произошло ДТП. В 6:25 информация о происшествии поступила в пожарно-спасательную часть № 122.
На место аварии направили один пожарный расчёт — троих спасателей на спецтехнике, а также прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
По данным на месте, столкнулись два автомобиля — «Лада Приора» и «Ока». Удар был боковой, после чего оба авто съехали в кювет. Водитель «Оки», женщина, получила травмы и была госпитализирована в Приволжскую районную больницу.
В салоне «Приоры» находились молодые люди 2004 и 2002 годов рождения — они также пострадали и были переданы медикам.
Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, авария случилась из-за того, что водитель «Оки», мужчина 1960 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Ладе», которая двигалась по главной.
Пожарные-спасатели помогли организовать работу на месте аварии, обеспечив безопасность и сопровождение спасательных мероприятий.
Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.
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