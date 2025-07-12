На трассе в Самарской области 12 июля «Ока» и «Приора» вылетели в кювет

Утром 12 июля в Самарской области произошло ДТП с пострадавшими. Около 06.25 в поселке Гаркино Приволжского района столкнулись Ока и Лада Приора, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— Водитель 1960 года рождения за рулем Оки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю LADA Priora, — прокомментировали в региональном МВД.
В результате легковушки столкнулись и, судя по предоставленным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» фото, вылетели в кювет. Травмы получили четыре человека: оба водителя, а также 21-летний и 24-летний пассажиры Приоры. Их госпитализировали. На месте ДТП работали медики, полицейские и пожарные-спасатели ПСЧ № 122.