На трассе в Самарской области 12 июля «Ока» и «Приора» вылетели в кювет

В результате легковушки столкнулись и, судя по предоставленным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» фото, вылетели в кювет. Травмы получили четыре человека: оба водителя, а также 21-летний и 24-летний пассажиры Приоры. Их госпитализировали. На месте ДТП работали медики, полицейские и пожарные-спасатели ПСЧ № 122.