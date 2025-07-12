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СК предупредил новосибирцев о массовых взломах аккаунтов в Telegram

Следком напомнил о правилах безопасности и важности двухэтапной аутентификации.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Новосибирской области предупредило жителей региона о случаях взлома аккаунтов в мессенджере Telegram. Мошенники получают доступ к учетным записям пользователей и рассылают сообщения от их имени, чаще всего с просьбами о деньгах.

В ведомстве призвали быть внимательными и соблюдать базовые меры цифровой безопасности.

— Не доверяйте сообщениям с просьбами о помощи, особенно если они кажутся срочными и вызывают сильные эмоции. Лучше сразу связаться с человеком напрямую, чтобы убедиться, что с ним действительно что-то произошло, — говорится в сообщении следственного управления.

Специалисты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, даже если их прислал знакомый, — аккаунт мог быть скомпрометирован.

Для защиты профиля советуют включить двухэтапную аутентификацию. Сделать это можно в настройках мессенджера:

• Зайти в раздел «Конфиденциальность».

• Открыть пункт «Двухэтапная аутентификация».

• Установить дополнительный пароль.

• Подтвердить изменения.

На устройствах Apple эта функция называется «Облачный пароль».

Если пользователь уже перешёл по ссылке и передал код, необходимо немедленно завершить все активные сессии через настройки Telegram и включить двухэтапную аутентификацию.

Следственный комитет призывает сохранять бдительность и беречь свои персональные данные.