СК предупредил новосибирцев о массовых взломах аккаунтов в Telegram

Следственное управление СК России по Новосибирской области предупредило жителей региона о случаях взлома аккаунтов в мессенджере Telegram. Мошенники получают доступ к учетным записям пользователей и рассылают сообщения от их имени, чаще всего с просьбами о деньгах.
В ведомстве призвали быть внимательными и соблюдать базовые меры цифровой безопасности.
— Не доверяйте сообщениям с просьбами о помощи, особенно если они кажутся срочными и вызывают сильные эмоции. Лучше сразу связаться с человеком напрямую, чтобы убедиться, что с ним действительно что-то произошло, — говорится в сообщении следственного управления.
Специалисты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, даже если их прислал знакомый, — аккаунт мог быть скомпрометирован.
Для защиты профиля советуют включить двухэтапную аутентификацию. Сделать это можно в настройках мессенджера:
• Зайти в раздел «Конфиденциальность».
• Открыть пункт «Двухэтапная аутентификация».
• Установить дополнительный пароль.
• Подтвердить изменения.
На устройствах Apple эта функция называется «Облачный пароль».
Если пользователь уже перешёл по ссылке и передал код, необходимо немедленно завершить все активные сессии через настройки Telegram и включить двухэтапную аутентификацию.
Следственный комитет призывает сохранять бдительность и беречь свои персональные данные.