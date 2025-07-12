СК предупредил новосибирцев о массовых взломах аккаунтов в Telegram

— Не доверяйте сообщениям с просьбами о помощи, особенно если они кажутся срочными и вызывают сильные эмоции. Лучше сразу связаться с человеком напрямую, чтобы убедиться, что с ним действительно что-то произошло, — говорится в сообщении следственного управления.