В центре Петербурга машина врезалась в детский сад. К состоянию водителя есть вопросы

Видео с места ДТП «Фонтанке» прислали читатели 12 июня. Кадры сняты на углу двух улиц в половине одиннадцатого вечера накануне. Машина стоит на тротуаре с открытой водительской дверью. Видно, что сработали подушки безопасности. В здании, возле которого остановился автомобиль, расположен детский сад.