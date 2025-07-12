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В центре Петербурга машина врезалась в детский сад. К состоянию водителя есть вопросы

Девушка за рулем иномарки врезалась в здание детского сада на углу улицы Маяковского и Саперного переулка. Ее забрали в больницу с травмой головы и алкогольной интоксикацией.

Источник: Фонтанка.ру

Видео с места ДТП «Фонтанке» прислали читатели 12 июня. Кадры сняты на углу двух улиц в половине одиннадцатого вечера накануне. Машина стоит на тротуаре с открытой водительской дверью. Видно, что сработали подушки безопасности. В здании, возле которого остановился автомобиль, расположен детский сад.

По данным «Фонтанки», за рулем была 25-летняя девушка. Медики диагностировали травму головы и ушиб колена. Установлено, что она была пьяна.

Девушка живет в паре километров от места аварии. Судя по ее соцсетям, она очень любит фотографироваться.