В центре Петербурга машина врезалась в детский сад. К состоянию водителя есть вопросы

Видео с места ДТП «Фонтанке» прислали читатели 12 июня. Кадры сняты на углу двух улиц в половине одиннадцатого вечера накануне. Машина стоит на тротуаре с открытой водительской дверью. Видно, что сработали подушки безопасности. В здании, возле которого остановился автомобиль, расположен детский сад.
По данным «Фонтанки», за рулем была 25-летняя девушка. Медики диагностировали травму головы и ушиб колена. Установлено, что она была пьяна.
Девушка живет в паре километров от места аварии. Судя по ее соцсетям, она очень любит фотографироваться.