В Техасе задержали местного жителя за угрозы убить Трампа

«Мужчина из Сан-Антонио был задержан в четверг вечером по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США», — говорится в сообщении.
Как отмечается, 52-летний Эррера в ответ на публикацию в соцсетях о предстоящей поездке Трампа в Техас написал, что он не промахнётся, и приложил фото президента в день покушения на него в прошлом году.
Задержанный также опубликовал снимок штурмовой винтовки, но уже к другому комментарию.
Мужчину задержали в четверг, 10 июля, в день публикации.
В Техасе сейчас продолжается операция по ликвидации последствий наводнения.