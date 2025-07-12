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В Техасе задержали местного жителя за угрозы убить Трампа

Житель города Сан-Антонио Роберт Эррера задержан за угрозы убить президента США Дональда Трампа, сообщили в офисе прокурора Западного округа штата Техас.

Источник: Reuters

«Мужчина из Сан-Антонио был задержан в четверг вечером по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 52-летний Эррера в ответ на публикацию в соцсетях о предстоящей поездке Трампа в Техас написал, что он не промахнётся, и приложил фото президента в день покушения на него в прошлом году.

Задержанный также опубликовал снимок штурмовой винтовки, но уже к другому комментарию.

Мужчину задержали в четверг, 10 июля, в день публикации.

В Техасе сейчас продолжается операция по ликвидации последствий наводнения.

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