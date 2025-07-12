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Что известно о ДТП с электрокаром на Бережковской набережной

На Бережковской набережной электрокар HIPhi Z проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Как минимум пять человек пострадали.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП.

ДТП произошло вечером 11 июля на Бережковской набережной.

Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент ДТП в машине находилось четыре человека.

Позже полицейские установили местонахождение автомобиля во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, их задержали.

О злоумышленнике.

Водитель не смог дать показания из-за опьянения. Он также отказался от медицинского освидетельствования.

Его могут лишить свободы на срок до семи лет.

Электрокар прежде не попадал в ДТП и не находился в розыске.

Позже в правоохранительных органах сообщили, что у него имеется задолженность в размере 2,1 тыс. рублей по неоплаченным штрафам.

По словам собеседника агентства, автомобиль оформлен не на молодого человека.

Пострадавшие.

Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8−10 лет.

Детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, троих взрослых — в ГКБ №?67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, — в состоянии средней степени тяжести.

Расследование.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Следствие будет просить суд арестовать водителя.

В ближайшее время ему предъявят обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном в состоянии опьянения.