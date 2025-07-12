Что известно о ДТП с электрокаром на Бережковской набережной

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП.
ДТП произошло вечером 11 июля на Бережковской набережной.
Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент ДТП в машине находилось четыре человека.
Позже полицейские установили местонахождение автомобиля во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, их задержали.
О злоумышленнике.
Водитель не смог дать показания из-за опьянения. Он также отказался от медицинского освидетельствования.
Его могут лишить свободы на срок до семи лет.
Электрокар прежде не попадал в ДТП и не находился в розыске.
Позже в правоохранительных органах сообщили, что у него имеется задолженность в размере 2,1 тыс. рублей по неоплаченным штрафам.
По словам собеседника агентства, автомобиль оформлен не на молодого человека.
Пострадавшие.
Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8−10 лет.
Детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, троих взрослых — в ГКБ №?67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.
Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, — в состоянии средней степени тяжести.
Расследование.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Следствие будет просить суд арестовать водителя.
В ближайшее время ему предъявят обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном в состоянии опьянения.