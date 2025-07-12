В Самаре 58-летнюю женщину будут судить за платеж нежелательной организации

В Самаре 56-летнюю жительницу Октябрьского района обвиняют в том, что она передала деньги организации, деятельность которой на территории России запрещена.
Как сообщили в Следственном комитете региона, уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных ФСБ.
По данным следствия, женщина не позднее февраля 2024 года перевела 40 тысяч рублей на карту другого человека.
Эти средства, как установили правоохранители, предназначались для финансовой поддержки псевдорелигиозного движения «АЛЛАТРА», признанного в РФ нежелательным.
Силовики доказали, что самарчанка знала, на что именно направляются её деньги, и сделала это осознанно.
В рамках расследования был собран достаточный объём улик, и теперь дело направлено в суд для окончательного разбирательства.
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