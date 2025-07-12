В Татарстане при наезде поезда погибла женщина

Казанским следственным отделом на транспорте организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.