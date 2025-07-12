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Режим ЧС введен в Кантемировском районе Воронежской области

На юге сложная ситуация с пожарами — сгорели пшеничные поля.

О введении режима ЧС сегодня, 12 июля, сообщила районная администрация. Возгорания зафиксировали 10 и 11 июля. С целью предупреждения подобных ЧП в Кантемировском районе прошло совещание с участием глав поселений, руководителей КФХ и сельхозпредприятий, районных властей и представителей МЧС. Выяснилось, что наибольший ущерб был нанесен полям предприятий «Агротранс» и «РАВАгро». Предполагается, что причинами пожаров послужил человеческий фактор.

По итогам заседания было принято решение о введении на территории района режима ЧС с 18 часов 12 июля. Также был проведен дополнительный инструктаж относительно правил поведения при особом противопожарном режиме.