Режим ЧС введен в Кантемировском районе Воронежской области

О введении режима ЧС сегодня, 12 июля, сообщила районная администрация. Возгорания зафиксировали 10 и 11 июля. С целью предупреждения подобных ЧП в Кантемировском районе прошло совещание с участием глав поселений, руководителей КФХ и сельхозпредприятий, районных властей и представителей МЧС. Выяснилось, что наибольший ущерб был нанесен полям предприятий «Агротранс» и «РАВАгро». Предполагается, что причинами пожаров послужил человеческий фактор.