В Миассе ищут питбайкера, сбившего 13-летнюю школьницу

В Челябинской области ищут водителя питбайка, который сбил 13-летнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Пострадавшая девочка попала в реанимацию. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
По словам автора поста, ДТП случилось 11 июля около 17:35 на тропинке между остановками «Кленовая» и «Горбольница» в старой части Миасса. Мама пострадавшей школьницы рассказала 74.ru, что девочка возвращалась домой в компании старшей сестры, которая везла коляску с ребёнком. Мотоциклы нагнали пешеходов сзади, один объехал, а второй сбил девочку и протащил её по земле. Лица питбайкеров разглядеть не удалось: они были в шлемах.
Школьница в момент аварии ударилась головой, врачи долго не могли вывести её из шокового состояния. Сообщается, что сейчас состояние девочки стабильно.
Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону: 8−908−584−96−03 или обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции нашли подростка, который за рулём питбайка сбил четырёхлетнюю девочку в селе Еманжелинка и уехал с места ДТП.