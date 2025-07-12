В Миассе ищут питбайкера, сбившего 13-летнюю школьницу

По словам автора поста, ДТП случилось 11 июля около 17:35 на тропинке между остановками «Кленовая» и «Горбольница» в старой части Миасса. Мама пострадавшей школьницы рассказала 74.ru, что девочка возвращалась домой в компании старшей сестры, которая везла коляску с ребёнком. Мотоциклы нагнали пешеходов сзади, один объехал, а второй сбил девочку и протащил её по земле. Лица питбайкеров разглядеть не удалось: они были в шлемах.