Милиция Минска задержала серийного автовора, орудовавшего в Московском районе

В Минске правоохранители задержали серийного автовора, который снимал с припаркованных машин самые разные детали. Как рассказали в милиции, в Московское РУВД Минска на протяжении двух недель поступило сразу шесть заявлений от автовладельцев.
Пострадавшие указывали: с их автомобилей пропали разные детали — у кого-то парктроник, у кого-то значки, у кого-то набор инструментов. Обращает на себя внимание тот факт, что почти все автомобили не были оснащены сигнализацией.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего минчанина, ранее судимого за имущественные преступления. В его квартире нашли часть похищенного, — сообщили правоохранители.
Фигурант, пытаясь не попасть на записи камер видеонаблюдения, готовился к своим кражам загодя: камеры на подъездах он пытался закрашивать краской из баллончика.
Милиция установила, что задержанный причастен к аналогичного рода преступлениям, такие же кражи он совершал в 2022 году. Общая сумма ущерба составляет около 3 000 рублей.
Ранее мы писали о 74-летнем автоворе, который «работал» в Могилеве — тут читать далее.