В Чите объявили эвакуацию жителей дачных кооперативов в СНТ «Островок». В результате подъёма уровня воды в реке Чита и промыва насыпи возле жилых домов, возникла угроза подтопления. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, в превентивных целях идет оповещение граждан об эвакуации.
— Внимание, жители дачных кооперативов, в результате подъёма реки Чита, объявляется обязательная эвакуация, — непрерывно сообщает сотрудник МЧС по громкоговорителю.
Владельцев дачных участков настоятельно просят покинуть дома, взять с собой ценные вещи и документы, а также не забыть забрать домашних животных. В случаях, если нет возможности самим покинуть территорию, нужно обратиться за помощью по номеру 112.
По данным службы спасения, уровень воды в реке достиг отметки 194 см, при критическом значении — 190 см. 13 июля ожидается подъем уровня еще на 130−150 см. Ожидается затопление дачных кооперативов в пойме реки, угроза подтопления прибрежных дорог, улиц города.