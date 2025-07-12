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В Чите объявили эвакуацию жителей дачных кооперативов

Вода поднялась в районе СНТ «Островок».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чите объявили эвакуацию жителей дачных кооперативов в СНТ «Островок». В результате подъёма уровня воды в реке Чита и промыва насыпи возле жилых домов, возникла угроза подтопления. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, в превентивных целях идет оповещение граждан об эвакуации.

— Внимание, жители дачных кооперативов, в результате подъёма реки Чита, объявляется обязательная эвакуация, — непрерывно сообщает сотрудник МЧС по громкоговорителю.

Владельцев дачных участков настоятельно просят покинуть дома, взять с собой ценные вещи и документы, а также не забыть забрать домашних животных. В случаях, если нет возможности самим покинуть территорию, нужно обратиться за помощью по номеру 112.

По данным службы спасения, уровень воды в реке достиг отметки 194 см, при критическом значении — 190 см. 13 июля ожидается подъем уровня еще на 130−150 см. Ожидается затопление дачных кооперативов в пойме реки, угроза подтопления прибрежных дорог, улиц города.