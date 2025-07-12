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На трассе Р-257 под Минусинском столкнулись два автомобиля

На 429-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Минусинском районе произошло дорожное происшествие с участием двух легковушек.

На 429-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Минусинском районе произошло дорожное происшествие с участием двух легковушек. По предварительным данным ГИБДД, в результате столкновения пострадавших нет. Об этом сообщило ведомство 12 июля.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место аварии и организовали регулирование движения. В настоящее время проезд через участок ДТП осуществляется в реверсивном режиме под контролем дорожно-патрульной службы.

Полицейские призвали водителей соблюдать осторожность при проезде данного участка, придерживаться установленного скоростного режима и учитывать изменение дорожной обстановки при планировании маршрутов.

* Обновлено в 16:20: движение на трассе Р-257 восстановлено.

Ранее портал kras.mk.ru сообщил, что Hyundai насмерть задавил мужчину, сидевшего на автомагистрали.