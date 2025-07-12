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Жителя Ростовской области задержали после жестокого убийства женщины

В Ростовской области взяли под стражу подозреваемого в убийстве.

Источник: Комсомольская правда

В Белокалитвинском районе Ростовской области взяли под стражу мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, в ночь на 7 июля 41-летний мужчина в состоянии опьянения поссорился с 28-летней знакомой, а потом задушил ее телевизионным кабелем. После этого он сделал все, чтобы скрыть произошедшее.

— Предполагаемый преступник был оперативно задержан, его взяли под стражу, — прокомментировали в СК.

Сейчас представители Следкома выясняют обстоятельства случившегося. По части 1 статьи 105 УК РФ мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с последующими ограничениями на срок до двух лет.

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