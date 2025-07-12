Нижегородцу билет в кино обошелся в 320 тысяч рублей

В дежурную часть обратился 41-летний житель Дзержинска, который за один клик лишился крупной суммы денег. Мужчина рассказал полицейским, что в интернете познакомился с девушкой, которая предложила ему сходить в кино и скинула ссылку якобы на сайт кинотеатра.
Ни о чем не подозревающий нижегородец прошел по ссылке и ввел данные банковской карты. После этого ему позвонил якобы сотрудник службы поддержки и сказал, что транзакция не прошла.
Используя серию перенаправлений на поддельные ресурсы, аферисты списали со счета мужчины 320 000 рублей, а дама перестала выходить на вязь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».