Мошенники выманили полмиллиона у выпускника из Башкирии

Ему позвонили якобы из администрации школы с заявлением, что ему нужно скорректировать данные, иначе его документы не примут в университете. Разволновавшийся выпускник не успел ничего сообразить, как ему уже предложили всё исправить дистанционно, нужно только назвать код из пришедшего sms, который как будто бы даст удалённый вход в электронный дневник.