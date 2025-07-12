Мошенники выманили полмиллиона у выпускника из Башкирии

Для вчерашних школьников лето — очень волнительная и ответственная пора. Предстоит поступление в вузы или колледжи, и несоответствие любого документа могут оказаться проблемой. Это прекрасно понимают аферисты и придумывают новые «крючки». На один из них попался выпускник из Чишминского района.
Ему позвонили якобы из администрации школы с заявлением, что ему нужно скорректировать данные, иначе его документы не примут в университете. Разволновавшийся выпускник не успел ничего сообразить, как ему уже предложили всё исправить дистанционно, нужно только назвать код из пришедшего sms, который как будто бы даст удалённый вход в электронный дневник.
Далее по традиции ему позвонили «правоохранительные органы», которые напугали ещё больше — сейчас данные его родителей используются для финансирования экстремистов, им грозит тюрьма. Под такой угрозой парень оформил кредит с маминого телефона и перевёл на «безопасный счёт» 500 тысяч рублей.