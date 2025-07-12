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На трассе в Ростовской области водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком

Авария с грузовиком и легковушкой произошла на трассе Азов — Староминская, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

12 июля на трассе Азов — Староминская в Ростовской области столкнулись «Ниссан Альмера» и «ГАЗель», пострадал водитель легковой иномарки. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

— 57-летний водитель получил травмы и был госпитализирован. Полицейские сейчас выясняют обстоятельства случившегося, — отметили в ведомстве.

Известно, что ДТП произошло еще утром. Предварительно, мужчина за рулем «Ниссан Альмера» не выдержал безопасную дистанцию до грузовика. В итоге произошло столкновение.

Всех автовладельцев просят быть осторожными на дорогах, особенно в жару. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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