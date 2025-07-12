На трассе в Ростовской области водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком

Всех автовладельцев просят быть осторожными на дорогах, особенно в жару. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.