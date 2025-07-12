Крыша «Белгород Арены» загорелась после атаки дрона ВСУ

«Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши», — написал он в телеграм-канале.
Также под удар дрона попал социальный объект в Белгороде, там повреждены фасад и остекление. В обоих случаях, по предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Гладков.
Минобороны с утра 12 июля дважды сообщало о сбитых над Белгородской областью дронах. По данным ведомства, три беспилотника уничтожили в период с 8:50 до 9:50 мск, еще четыре — с 10:00 до 11:20 мск.
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