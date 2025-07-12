Жителей Челябинской области осудят за покупку больничных листов

Следствие считает, что в 2023 — 2024 годах обвиняемые передавали фельдшерам участковой службы городской поликлиники взятки в размере от 3 тысяч до 12 тысяч рублей. За это им выдавали фиктивные листы нетрудоспособности. В целом медработники получили 66 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношение одного из фельдшеров направлено в суд, в отношении ещё двух дела расследуются.
Ранее мы рассказывали, что в Магнитогорске пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи. Не сумев попасть в подъезд, он начал что-то требовать от фельдшеров. Инцидент закончился дракой с водителем и вызовом наряда Росгвардии.