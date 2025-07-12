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Жителей Челябинской области осудят за покупку больничных листов

В Магнитогорске пятерых местных жителей будут судить за дачу взяток фельдшерам за незаконную выдачу больничных листов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Pchela.News

Следствие считает, что в 2023 — 2024 годах обвиняемые передавали фельдшерам участковой службы городской поликлиники взятки в размере от 3 тысяч до 12 тысяч рублей. За это им выдавали фиктивные листы нетрудоспособности. В целом медработники получили 66 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношение одного из фельдшеров направлено в суд, в отношении ещё двух дела расследуются.

Ранее мы рассказывали, что в Магнитогорске пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи. Не сумев попасть в подъезд, он начал что-то требовать от фельдшеров. Инцидент закончился дракой с водителем и вызовом наряда Росгвардии.