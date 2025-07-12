Вблизи хутора в Ростовской области потушили 700 кв. метров полыхающего сухостоя

В Цимлянском районе Ростовской области потушили природный пожар, полыхавший в пяти километрах от хутора Паршиков. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Вблизи населенного пункта на 700 кв. метрах полыхал сухостой. Пожарные смогли защитить от пламени поля с пшеницей и фермерское хозяйство. На месте происшествия от МЧС работали 14 человек, использовалось пять спецмашин.
Спасатели напоминают: в регионе сейчас действует особый противопожарный режим, а также сохраняется высокая пожароопасность. Чаще всего возгорания происходят по вине человека, поэтому всех просят быть предельно осторожными с огнем, нельзя палить костры и выжигать сухую растительность.
Нарушителей будут наказывать штрафами: для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
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