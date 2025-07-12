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Прокуроры проверят информацию об избиении детей в Уфе

Историю распространили городские паблики.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Уфы проведёт проверку информации, которую написали многие социальные медиа. В ней рассказывалось, что на детской площадке в Калининском районе подростки избили 11-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, а также их собаку. Все трое получили травмы. Говорилось, что брат и сестра являются «нейроотличными», имеют расстройства аутистического спектра.

А прокуратуре намерены установить, что именно произошло на площадке, найти подростков, а также дать оценку родительскому воспитанию и работе органов по делам несовершеннолетних.