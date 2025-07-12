12 пожаров зарегистрировано в Нижегородской области за сутки

12 пожаров произошли в Нижегородской области за сутки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, в Автозаводском районе произошло возгорание в торговом центре, в Кстовском округе загорелось бесхозное строение. Также пожар произошел в личном жилом доме в Арзамасе, в Сосновском округе загорелись бани. Кроме того, было зарегистрировано два случая возгорания мусора и травы.
К счастью, на пожаре никто не погиб и был спасен один человек. Всего было эвакуировано 550 человек, в том числе 30 детей.
На водных объектах произошло два происшествия. В Шарангском округе очевидцы достали из воды тело 39-летнего мужчины, а в Володарском округе из реки Клязьма достали тело 73-летнего мужчины.