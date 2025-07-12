12 пожаров зарегистрировано в Нижегородской области за сутки

По информации ведомства, в Автозаводском районе произошло возгорание в торговом центре, в Кстовском округе загорелось бесхозное строение. Также пожар произошел в личном жилом доме в Арзамасе, в Сосновском округе загорелись бани. Кроме того, было зарегистрировано два случая возгорания мусора и травы.