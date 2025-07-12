Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля в Рогачевском районе

Автомобиль совершил наезд на ребенка, когда тот выехал на велосипеде на перекресток вне зоны пешеходного перехода.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал шестилетний мальчик, произошло вечером в пятницу, 11 июля, в Рогачевском районе, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi, совершила наезд на ребенка в агрогородке Тихиничи.

Мальчик, двигаясь на велосипеде, выехал на перекресток, не воспользовавшись пешеходным переходом. В результате столкновения ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

В связи с произошедшим Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой проявлять повышенное внимание и осторожность при управлении транспортным средством.

Также ГАИ напоминает родителям о необходимости регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге, включая переезд проезжей части на велосипеде только по пешеходному переходу и в пешем порядке.