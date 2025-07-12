Ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля в Рогачевском районе

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал шестилетний мальчик, произошло вечером в пятницу, 11 июля, в Рогачевском районе, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Согласно предварительным данным, 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi, совершила наезд на ребенка в агрогородке Тихиничи.
Мальчик, двигаясь на велосипеде, выехал на перекресток, не воспользовавшись пешеходным переходом. В результате столкновения ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
В связи с произошедшим Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой проявлять повышенное внимание и осторожность при управлении транспортным средством.
Также ГАИ напоминает родителям о необходимости регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге, включая переезд проезжей части на велосипеде только по пешеходному переходу и в пешем порядке.