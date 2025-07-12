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Экипаж самолета Самара — Москва пытались ослепить лазером

Самолет, который летел из Самары в Москву, сообщил об инциденте во время полета.

Экипаж самолета, который выполнял рейс из Самары в Москву вечером 11 июля, пытались ослепить лазером зеленого цвета. Инцидент произошел на высоте 9000 футов, доложил экипаж.

— Командир воздушного судна принял решение продолжать полет на аэродром назначения Шереметьево, — говорится в телеграм-канале AVIAINCIDENТ.

Об ослеплении сообщили в 21.54 по московскому времени. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, в Москве самолет приземлился в 22.13 по местному времени.

Ранее на самолете Москва — Самара сработало предупреждение столкновения воздушных судов.