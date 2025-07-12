Пилоты самолёта, летевшего из Самары в Москву сообщили о лазерной атаке 11 июля

Хорошей новостью стало то, что командир воздушного судна принял решение продолжить полёт до пункта назначения. Посадка прошла штатно, никто из экипажа и пассажиров не пострадал. Однако такой случай снова стал поводом для обеспокоенности: использование лазеров вблизи аэропортов — нешуточная опасность, которая может привести к трагическим последствиям.