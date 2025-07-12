Пилоты самолёта, летевшего из Самары в Москву сообщили о лазерной атаке 11 июля

11 июля вечером произошёл инцидент, который напомнил нам, что даже в мирном небе могут случаться неожиданности.
Неподалёку от аэропорта Шереметьево пилоты заметили направленный на самолёт яркий зелёный луч лазера, который попадал прямо в лобовое стекло кабины.
Подобные случаи уже давно считаются серьёзной угрозой безопасности полётов, ведь яркий свет может временно ослепить пилотов и нарушить их ориентацию.
Информация об этом была сразу передана авиадиспетчерам. В Телеграм-канале AVIAINCIDENT сообщили, что экипаж зафиксировал инцидент и доложил о возможном воздействии на воздушное судно.
Хорошей новостью стало то, что командир воздушного судна принял решение продолжить полёт до пункта назначения. Посадка прошла штатно, никто из экипажа и пассажиров не пострадал. Однако такой случай снова стал поводом для обеспокоенности: использование лазеров вблизи аэропортов — нешуточная опасность, которая может привести к трагическим последствиям.
Подобные инциденты строго запрещены законом, а их организаторы подлежат жёсткой ответственности.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто именно мог направить лазер на борт самолёта, и в какой точке земли находился нарушитель.
Пока же остаётся загадкой: кто и зачем решил «осветить» путь самолёта таким необычным способом?
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