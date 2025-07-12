Электроснабжение после урагана восстановлено по всей Беларуси

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Электроснабжение всех населенных пунктов страны восстановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.
«На 12 июля, благодаря слаженным действиям энергетиков Беларуси, все населенные пункты республики обеспечены электроэнергией», — заверили в ведомстве.
При этом в Минэнерго напомнили, что за время разгула стихии с 9 по 11 июля электроснабжение было нарушено более чем в 1300 населенных пунктах по всей стране.
Сложности в работе энергетиков добавляло то, что грозовой фронт двигался по территории республики, что приводили к новым технологическим нарушениям, в том числе, в труднодоступной местности, но работа велась беспрерывно.
«В ликвидации последствий стихии были задействованы все энергоснабжающие, проектные и строймонтажные организации энергокомплекса страны», — рассказали в Минэнерго.
Всего в восстановительных работах были задействованы более 300 бригад, более 1400 специалистов, более 430 единиц техники и 12 дизель-генераторных установок для обеспечения временного электроснабжения потребителей.
«Энергетики выполнили более 1000 заявок от потребителей по сети 0,4 кВ, работа по отдельным заявкам продолжается», — отметили в пресс-службе.
В настоящее время уже включена линия 110 кВ, которая соединяет Могилевскую ТЭЦ с энергосистемой страны, восстановлен режим питания вспомогательных устройств, осуществляется пуск основного генерирующего оборудования.