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Электроснабжение после урагана восстановлено по всей Беларуси

Белорусские энергетики столкнулись с последствиями разгула природной стихии сразу в нескольких областях республики.

Источник: РУП "Минскэнерго"

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Электроснабжение всех населенных пунктов страны восстановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

«На 12 июля, благодаря слаженным действиям энергетиков Беларуси, все населенные пункты республики обеспечены электроэнергией», — заверили в ведомстве.

При этом в Минэнерго напомнили, что за время разгула стихии с 9 по 11 июля электроснабжение было нарушено более чем в 1300 населенных пунктах по всей стране.

Сложности в работе энергетиков добавляло то, что грозовой фронт двигался по территории республики, что приводили к новым технологическим нарушениям, в том числе, в труднодоступной местности, но работа велась беспрерывно.

«В ликвидации последствий стихии были задействованы все энергоснабжающие, проектные и строймонтажные организации энергокомплекса страны», — рассказали в Минэнерго.

Всего в восстановительных работах были задействованы более 300 бригад, более 1400 специалистов, более 430 единиц техники и 12 дизель-генераторных установок для обеспечения временного электроснабжения потребителей.

«Энергетики выполнили более 1000 заявок от потребителей по сети 0,4 кВ, работа по отдельным заявкам продолжается», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время уже включена линия 110 кВ, которая соединяет Могилевскую ТЭЦ с энергосистемой страны, восстановлен режим питания вспомогательных устройств, осуществляется пуск основного генерирующего оборудования.